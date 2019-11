Caos discariche, Roccasecca a Roma: “Pagate o chiudiamo i cancelli”

Roma e’ in emergenza, secondo l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, e chiede alla Regione di trovarle un sito di smaltimento. Ma nel frattempo e’ proprio la stessa municipalizzata capitolina dei rifiuti a precludersi possibili vie di fuga dal rischio igienico-sanitario nella Capitale, determinato dallo stop temporaneo della discarica di Colleferro, non pagando una delle discariche del Lazio che la sta servendo.

La Mad, proprietaria dell’impianto di smaltimento di Roccasecca, ha comunicato ad Ama la “sospensione del servizio di smaltimento vostri rifiuti- si legge nell’oggetto della lettera di oggi della presidente del cda, Anna Claudia Grimaldi- non pericolosi presso i nostri impianti di discarica”.

La missiva, di cui l’agenzia Dire ha preso visione, e’ di poche righe ma dirette al nocciolo della questione: “Con la presente vi invitiamo e diffidiamo a provvedere al pagamento delle fatture scadute per l’importo di 729.425,07 euro.

Confermiamo altresi’ che, come gia’ comunicativi con nostra nota prot. 198 del 6/11/19, prot. n. 202 del 7/11/19, e prot. 208 del 19/11/19 ed in riferimento a quanto previsto dall’art.10 dei contratti con voi stipulati, non ottemperando al suddetto pagamento provvederemo alla sospensione del servizio a partire da domani 22/11/19”.

Secondo quanto si apprende da fonti ama le fatture sarebbero state pagate dall’azienda questa mattina.