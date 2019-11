Campidoglio, il M5S si spacca sul ritorno di De Vito

Se le opposizioni sono unite nel chiedere un passo indietro al presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, a essere spaccata sul punto e’ la maggioranza M5S. “Desidero unirmi ai richiami fatti dagli altri gruppi politici, il suo ruolo e’ delicato. Dal punto di vista umano ribadisco la massima vicinanza, ma e’ opportuno riflettere sul ruolo che si ricopre. Ci tenevo a dirlo perche’ noi, io come lei, rappresentiamo tutti i cittadini. Purtroppo e’ un mio difetto dire quello che penso”, ha detto in Aula il consigliere pentastellato Enrico Stefano.

Dura, pero’, la replica della collega di gruppo Monica Montella: “Se stiamo facendo un ragionamento di legalita’, lo facciamo per tutti. Bordoni, segretario d’Aula e’ stato indagato e non ha detto niente nessuno, adesso tutti ci meravigliamo per questa situazione. Questa ipocrisia mi fa schifo”, le parole dell’esponente M5S.

De Vito, comunque, tiene il punto e non ha intenzione di dimettersi: se l’Aula vorra’ destituirlo dalla carica di presidente dovra’ presentare e votare una revoca formale con tutte le conseguenze – compresa l’eventuale causa risarcitoria nei confronti dei consiglieri in caso di assoluzione – del caso.

“Ringrazio per il richiamo al rispetto dei miei doveri- ha detto il presidente- Ho verificato il testo, non vedo elementi ostativi alla funzione che ricopro e alla prosecuzione della seduta odierna. Non trovo accoglibile il richiamo al regolamento e ribadisco che se verra’ presentata una richiesta di revoca con 24 firme verra’ messa in calendario”, ha concluso De Vito.