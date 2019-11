Bufera a Colleferro, chiude la discarica. Lite Raggi-Zingaretti

Oggi Ama informa che, in merito al tragico incidente dello scorso 9 novembre, la discarica di Colleferro gestita da Lazio Ambiente (società 100% di proprietà della Regione Lazio) che è rimasta chiusa nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre e poi, per ottemperare alle prescrizioni delle autorità competenti, da giovedì 14 novembre a martedì 19; dopo la riapertura di oggi, ha comunicato alle h 17:55 quanto segue: “Oggetto: disposizione di chiusura della discarica. In merito al sopralluogo effettuato in data odierna dalle Autorità Giudiziarie, al fine di permettere in piena trasparenza le verifiche richieste, si comunica la chiusura immediata della discarica fino a data da destinarsi”.

La chiusura della discarica, giunta dopo oltre 10 giorni di totale e/o parziale interruzione del servizio, comporta che circa 2.000 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati non potranno essere raccolti da AMA per indisponibilità, allo stato, di siti alternativi di conferimento.

AMA ha allertato le autorità competenti al fine di scongiurare il determinarsi di una situazione di emergenza e di eventuale rischio igienico – sanitario, richiedendo l’immediata individuazione di uno o più siti alternativi.

A proposito di Magistratura, venerdì 15 novembre il Comitato Residenti Colleferro è tornato al Tribunale di Velletri per una nuova udienza. Le ipotesi di reato, consumati nel 2014 all’interno di colle Fagiolara e denunciati da questo Comitato, riguardano la propagazione incontrollata di miasmi nocivi e l’attività abusiva di trasferenza di rifiuti non differenziati (codice CER 200301), la mancata annotazione degli ingenti quantitativi nel registro di carico/scarico e il mancato trattamento dei rifiuti presso uno stabilimento, allo scopo di lucrare sulla tariffa e conseguire un ingiusto profitto.

Tale condotta ha compromesso – e continua a compromettere – il benessere dei cittadini che hanno subìto per anni odori nauseabondi. I miasmi hanno superato – e superano – i limiti della normale tollerabilità, cagionando quotidianamente gravi malesseri agli abitanti.

LITE RAGGI ZINGARETTI

“Indicare senza indugio e non oltre la data del 21/11/2019 un sito alternativo” dove conferire circa 1.100 tonnellate al giorno di scarti di rifiuti, “onde scongiurare una grave crisi nella raccolta” a seguito della chiusura della discarica di Colleferro. E’ la richiesta contenuta in una lettera urgente inviata, ieri in tarda serata, dal sindaco di Roma Virginia Raggi al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e per conoscenza al Prefetto di Roma, ai ministri dell’Interno e dell’Ambiente e al Dipartimento nazionale Protezione Civile.

La replica di Zingaretti. «Siamo alle solite. È noto a tutti, a me, al ministro, che la legge prevede che devono essere l’amministrazione comunale o Ama a individuare il sito in cui conferire i rifiuti e la Regione, entro le sue competenze, qualora fosse necessario, a autorizzare il conferimento», replica il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Per Zingaretti, altrimenti «si rischia veramente un’emergenza drammatica». «È urgente che il Comune lo faccia – ha aggiunto Zingaretti – perché abbiamo avvisato il ministro: o entro il primo gennaio Roma riesce a chiudere ciclo individuando i siti dove conferire o si rischia veramente un’emergenza drammatica. Credo che Roma sia l’unica grande città del pianeta Terra che non riesce a trattare praticamente nulla dei rifiuti che produce sul proprio territorio comunale. Purtroppo si continua a non fare i conti, inspiegabilmente, con questa realtà».