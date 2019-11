Tributo alla romanità: Aldo e Elena Fabrizi. In arrivo uno spettacolo inedito in scena Teatro Due, “L’acqua e la farina”, a 30 anni dalla scomparsa del grande attore

Roma e le sue storie, i suoi volti, i miti, le leggende. Roma e le sue icone senza tempo e senza età, così vive nella memoria. Aldo e Elena Fabrizi, per tutti “Sora Lella”, sono due tra le figure storiche che tanto hanno regalato alla Città Eterna. E proprio a loro è dedicato uno spettacolo inedito, in scena a gennaio 2020, presentato, qualche giorno fa, nella celebre trattoria “Sora Lella“, che ha celebrato i 60 anni dalla sua nascita tra gli eredi della famiglia Fabrizi e alcuni personaggi dello spettacolo.Foto dell’epoca, poesie e curiosità e la passione per la cucina che legava Aldo, grande interprete del cinema e del teatro che conservava gelosamente la sua provenienza popolare, e Lella, attrice semplice e riservata che è diventata una icona del cinema verdoniano. Emozioni, applausi e racconti hanno offerto lo spunto per parlare spettacolo “L’Acqua e la farina”, in scena dal 29 Gennaio al 2 Febbraio 2020, con annessa mostra fotografica al Teatro Due di Roma. A 30 anni dalla morte di Aldo Fabrizi lo spettacolo, prodotto da TeatroSenzaTempo Produzione, con il benestare degli eredi Fabrizi/Trabalza, il Patrocinio del Comune di Roma e la collaborazione della pagina della comicità ‘Il Socio Aci’ e Volume Entertainment, vedrà sul palco una storia fatta di sentimenti, del vivere quotidiano dei protagonisti e della loro passione genuina per la cucina, con un cast di bravissimi attori composto da Antonio Nobili, nel ruolo di Aldo, Mary Ferrara, nel ruolo di Lella, con Alessio Chiodini, Sara Morassut e la partecipazione di Mauro Trabalza (nipote di Fabrizi). Un susseguirsi di stati d’animo ha conquistato i numerosi invitati, tra i quali Erminia Manfredi, coccolata dal figlio Luca e dal nipote Matteo, Giancarlo Magalli, fiero di aver conosciuto il celebre artista, che ha raccontato alcuni aneddoti alle attentissime Nadia Rinaldi e Milena Miconi, arrivata con il marito Mauro Graiani. Sorrisi ed emozioni anche per la cantante romana Elena Bonelli, l’attrice Elena Russo e l’ex campione di scherma Stefano Pantano, con la moglie Lucia, che hanno accolto con poi con entusiasmo l’ingresso prelibatezze,ricette tipiche nella buons tradizione di famiglia.