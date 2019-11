Spazio, astronauti a rischio coaguli fatali dopo missioni lunghe

Il sogno di inviare esseri umani su Marte potrebbe esser stato infranto per sempre. Uno studio della Nasa ha rilevato che il flusso sanguigno nella parte superiore del corpo di un astronauta può fermarsi oppure andare al contrario quando viaggia nello spazio.

Un viaggio su Marte richiederebbe agli astronauti di trascorrere fino a 8 mesi su un’astronave, la maggior parte del tempo a gravità zero. Nel nuovo studio, pubblicato su Jama, i ricercatori dell’agenzia spaziale americana hanno esaminato 11 astronauti sani rimasti a bordo della Stazione spaziale internazionale in media 6 mesi. Hanno così scoperto che sette di loro mostravano segni di blocco del flusso sanguigno o addirittura un’inversione nella vena giugulare interna sinistra, il vaso sanguigno che drena il sangue dal cervello.

Esiste il rischio che possa portare a coaguli di sangue che potrebbero essere fatali in una missione a lungo termine in un posto come Marte. Tuttavia, gli scienziati sperano che la loro scoperta porti a nuovi trattamenti e interventi, anzichè fermare qualsiasi volo spaziale a lungo termine nel futuro.

“Questa è stata una scoperta inaspettata”, ha detto alla Nbc Michael Stenger, direttore del Cardiovascular and Vision Laboratory dello Johnson Space Center della Nasa. “Non ci aspettavamo di vedere la stasi e il flusso inverso. Questo è anormale. Sulla Terra, sospetteresti immediatamente un massiccio blocco o un tumore o qualcosa del genere”, aggiunge. Secondo i ricercatori, il loro studio “potrebbe avere implicazioni significative sulla salute umana per il volo spaziale civile”. Non solo. “Potrebbe anche mettere a rischio future missioni di classe esplorativa, come una missione su Marte”, aggiungono.