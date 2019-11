Serra di marijuana nel salone di casa: arrestato 23enne a Roma

Una serra di marijuana allestita nel

salone di casa. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo

Operativo della Compagnia Roma Eur nell’abitazione di un 23enne

romano, finito in manette con l’accusa di detenzione e

coltivazione di sostanze stupefacenti. I Carabinieri tenevano

d’occhio il giovane da qualche tempo e, ieri pomeriggio, quando

e’ rientrato nella sua abitazione, in via Mario de Renzi, lo

hanno fermato per un controllo, eseguendo anche una perquisizione

domiciliare. Gli accertamenti hanno dato esito positivo, con il

sequestro di 3 piante di cannabis coltivate in una serra indoor,

completa di sistema di ventilazione e illuminazione, di numerosi

semi della stessa sostanza e di materiale vario per la

coltivazione. Il giovane coltivatore e’ stato sottoposto agli

arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria.