SANITÀ, OK DA CONSIGLIO LAZIO A LEGGE SU PROMOZIONE TECNICHE SALVAVITA

“Una disciplina d’avanguardia” in un settore in cui si possono salvare delle vite, e’ questa legge per Marta Leonori del Partito democratico, che ritiene importante che proprio oggi, 20 novembre, giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, arrivi in Consiglio, prosegue la nota. Solo nel 15 per cento dei casi di emergenza, si interviene con successo:

il problema riguarda spesso i bambini, specie con riferimento all’ostruzione delle vie aeree. Daniele Giannini della Lega ha ricordato anche i casi in cui si riesce a salvare una vita ma il ritardo dei soccorsi determina dei danni irreversibili alla persona colpita: anche a questo serve la presente legge. Positivo che si sia trattato di un testo ampiamente condiviso, a suo avviso.

Marietta Tidei del gruppo misto ha elogiato il lavoro di squadra che e’ dietro questo testo unificato, richiamandosi anche lei al valore simbolico dell’esame di questa legge proprio in questa data. Massimiliano Maselli di Fratelli d’Italia ha parlato di una “giornata importante” per questa proposta di legge, che punta molto sulla formazione e sulla conoscenza, con uno stanziamento sufficiente ai bisogni. Devid Porrello del Movimento 5 stelle ha specialmente raccomandato che non ci siano esitazioni a proposito dell’approvazione sollecita del piano previsto dalla legge.

Pasquale Ciacciarelli del gruppo Misto ha detto di ritenere che questa legge pone il Lazio al passo con i Paesi europei piu’ avanzati, mentre per Fabrizio Ghera di Fratelli d’Italia la legge va accompagnata da attenzione anche per altri aspetti, come quello dell’impiantistica sportiva.