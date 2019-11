Roma, tenta di togliersi la vita con il gas di scarico dell’auto

Un 73enne ha tentato il suicidio, ma e’ stato salvato dagli agenti della polizia di Stato. E’ accaduto in via Nomentana, nella Capitale, dove l’uomo ha cercato di togliersi la vita con il gas di scarico della sua auto. A

notare la scena un passante che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Fidene Serpentara che, dopo aver tolto il tubo di plastica, collegato alla marmitta del veicolo, hanno spento l’auto.

L’uomo e’ stato trovato, riverso sul sedile anteriore dell’auto, con un gran numero di pasticche in bocca, tolte dai poliziotti per permettergli di respirare ed evitare il soffocamento. Altri farmaci sono stati trovati sul lato del passeggero. Il 73enne, soccorso dai medici del 118, e’ stato trasportato in ospedale per le cure del caso.