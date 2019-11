Roma, omicidio Sacchi. I legali alla procura: sentire Anastasia e Princi

Una richiesta alla procura di Roma di svolgere alcuni atti di indagine, tra cui le audizioni di Anastasia e Giovanni Princi. E’ questa la richiesta degli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, legali della famiglia di Luca Sacchi, ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti al John Cabot, pub in zona Appio, nella Capitale.

Anastasia, la fidanzata del 24enne, e Princi, dovranno essere ascoltati – spiegano i legali in una nota – “al fine di poter chiedere loro spiegazioni sulle tante contraddizioni emerse dal primo filone di indagine nonche’ per poter chiedere loro, in qualita’ di persone informate sui fatti, maggiori particolari che sarebbero potuti sfuggire nell’immediatezza dell’accaduto”.