Quartiere Trieste, la polizia arresta tre cittadini stranieri per danneggiamento e furto aggravato in concorso

Sono stati gli agenti del Reparto Volanti del Commissariato Sant’Ippolito e del Commissariato Porta Pia, ad arrestare tre cittadini albanesi L.N. del 96, M.A. del 96 e B.E. del 91, per danneggiamento e furto aggravato in concorso e, a denunciare in stato di libertà B.E. per falsa attestazione a P.U.

Erano le 02.20 circa, quando gli agenti della Polizia di Stato venivano inviati dalla Sala Operativa in via Ticino, dove erano state segnalate tre persone in atteggiamento sospetto vicino alle autovetture in sosta. Giunte immediatamente sul posto le pattuglie notavano queste tre persone armeggiare su di una autovettura in particolare che, accortesi dell’arrivo della Polizia, cercavano la fuga nelle vie limitrofe ma venivano subito bloccate.

Vicino all’auto veniva trovato e sequestrato dai poliziotti, un arnese atto allo scasso e, durante queste fasi, si avvicinava agli agenti una donna che lamentava di aver trovato la propria autovettura con il finestrino rotto riferendo che, nella stessa, mancavano un paio di occhiali ed una borsa, che venivano trovati in possesso dei tre durante la perquisizione.

Alla fine degli accertamenti i tre uomini venivano portati presso il commissariato dove venivano arrestati per danneggiamento e furto aggravato in concorso ed uno dei tre anche denunciato in stato di libertà per falsa attestazione a P.U. per aver fornito un documento di dubbia provenienza.