Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per domani in Italia. Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse, in intensificazione e diffusione dalle ore serali su Friuli-Venezia Giulia e sopratutto sulle regioni occidentali; locali nevicate lungo i rilievi alpini centroccidentali oltre i 1000-1200 metri. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi lungo le aree costiere e sulla Sardegna occidentale; estese e spesse velature sul resto del Centro.

Temperature: minime in flessione sulle aree alpine, regioni alpine centrorientali, su Centro-Sud peninsulare e Sicilia; in rialzo sulla Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione su regioni alpine, Toscana, Umbria occidentale, Lazio e rilievi abruzzesi; in lieve aumento su bassa Romagna, Marche centrorientali, Calabria tirrenica e Sardegna; stazionarie sul resto del paese.

Dall’Atlantico rimane sempre un vasto canale depressionario che si inoltra sul Mediterraneo e continua ad inviare perturbazioni verso l’Italia. Una di queste esaurirà i suoi effetti mercoledì, quando però sarà pronta ad entrare in azione una nuova perturbazione atlantica la cui parte più avanzata determinerà un progressivo guasto a partire dal Nord, Sardegna e tirreniche, con effetti che si intensificheranno venerdì. METEO VENERDÌ. Al Nord nuvoloso con fenomeni presenti sin dal mattino su Alpi e alte pianure, in intensificazione al Nordovest dove diverranno anche intensi in serata. Neve dai 1200/1300m. Al Centro nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge sparse, in intensificazione la sera in Toscana, qualche pioggia sul nord della Sardegna, nuvoloso ma asciutto sulle adriatiche. Al Sud instabile in Campania con rovesci più frequenti sulle aree centro-settentrionali, parzialmente nuvoloso e asciutto sulle altre regioni. Venti tesi in prevalenza da sudest.