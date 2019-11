Grave incidente vicino Roma

Grave incidente nella serata di ieri attorno alle 20 in A1, in prossimità di Valmontone dove un camion si è scontrato con alcune auto per cause in corso di accertamento. Come si legge su montiprenestini.info a seguito dell’impatto, il camion si è capovolto sulla carreggiata bloccando parzialmente il traffico in direzione sud.

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso e le forze dell’ordine. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi, ma ci sono volute oltre due ore per liberare la carreggiata dal mezzo pesante.