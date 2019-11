Incidente stradale mortale questa notte poco prima delle 2 su via Cassia, all’incrocio con via Formellese, nella Capitale. A perdere la vita due uomini italiani di 48 e 45 anni che, dopo aver perso il controllo di una Bmw 316, sono finiti contro un pilone del viadotto. Le salme delle vittime sono state trasportate al Policlinico Gemelli. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiusa via Cassia direzione centro fino alle 5 per i rilievi del caso.