Azione freno di emergenza sulla Metro B: denunciato

E’ stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio un cittadino originario del Marocco di 28 anni, senza fissa dimora, che ieri alle 14.30 circa, mentre viaggiava a bordo di un treno della metropolitana linea B di Roma, arrivato al capolinea Laurentina, ha azionato il freno di emergenza. Bloccato il treno, l’uomo si rifiutava di scendere al convoglio: per questo il personale di sorveglianza della stazione ha allertato il Carabinieri e i militari in presidio presso la stazione per ‘Strade sicure’.

Dopo una breve ‘trattativa’ con i militari, l’uomo e’ sceso ed e’ stato accompagnato nella stazione dei Carabinieri di Roma Cecchignola, dove e’ stato denunciato e rimesso in liberta’.

Ignoti i motivi del gesto che lo hanno indotto a tirare il freno.

Nessuno e’ rimasto ferito. L’episodio ha causato un lieve ritardo al servizio.