“Io Accolgo”, domani a Roma 80 giovani per un flash mob

Domani 21 novembre, dalle 13 alle 13,30, in piazza Trilussa a Roma, una delegazione di 80 giovani provenienti da tutta Italia sara’ protagonista di un flash mob a sostegno della Campagna “Io Accolgo”. Un evento nel quale i partecipanti, avvolti da coperte termiche, canteranno canzoni, reciteranno poesie e faranno brevi performance incentrate sul tema del sostegno all’accoglienza e all’integrazione.

I ragazzi saranno a Roma per la giornata di lavoro “Visioni e azioni per lo sviluppo: giovani, enti territoriali, societa’ civile a confronto per una nuova narrazione delle questioni globali”, co-organizzata da Oxfam e Action Aid nel quadro di due iniziative sostenute dall’Agenzia italiana cooperazione allo sviluppo.

“La manifestazione – spiegano i promotori – e’ l’esito naturale di un percorso effettuato da questi ragazzi e dalle migliaia di studenti dai 12 ai 24 anni che nell’ultimo anno e mezzo sono stati coinvolti nel progetto ‘Giovani: attori e narratori della cooperazione allo sviluppo’. Un percorso che ha permesso loro di approfondire le questioni globali del nostro tempo e di attivarsi nei territori a sostegno di specifiche tematiche, tra le quali quelle connesse al fenomeno migratorio.

In questa ottica, decine sono state le manifestazioni locali a sostegno della campagna ‘Io Accolgo’ svoltesi lo scorso ottobre”.

“La presenza e l’impegno di questi ragazzi a sostegno della campagna ‘Io Accolgo’ e’ la migliore risposta a chi ritiene che i ragazzi di oggi siano disinteressati o passivi rispetto alle questioni del nostro tempo – sottolinea Elisa Bacciotti, direttrice campagne e programmi in Italia di Oxfam – Volonta’ di approfondire la realta’ oltre le fake news, disponibilita’ a partecipare a progetti di accoglienza ed inclusione dei migranti e delle persone di origine straniera, la forte richiesta di rivedere le leggi che oggi escludono dalla piena cittadinanza amici e compagni di scuola: queste le proposte dei ragazzi alle istituzioni, che ci auguriamo possano raccoglierle”.