Viminale, al via piano antidroga: controllate ieri a Roma 862 persone

E’ partito ieri il Piano straordinario di controllo per il contrasto allo spaccio di stupefacenti approvato nella seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltasi alla presenza del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il 15 novembre scorso. I

servizi, che hanno visto impiegati complessivamente 257 operatori tra poliziotti e carabinieri, sono stati effettuati nei quartieri Tuscolano e Prenestino dalla Polizia di Stato e in localita’ Colli Albani e Ciampino dai Carabinieri. Durante il primo servizio, nell’arco orario 13.00/19.00 in piazza Cinecitta’, piazza dei Consoli, piazza San Giovanni Bosco e Via Lemonia sono state controllate 111 persone (di cui 33 straniere), una e’ stata accompagnata in ufficio per identificazione e inviata al foto-segnalamento; 3 le persone perquisite ai sensi della normativa sugli stupefacenti con esito negativo; arrestata per produzione e traffico illecito di stupefacenti con ripristino della pena detentiva una persona, gia’ agli arresti domiciliari; controllate 53 auto ed elevato un verbale di infrazione al Codice della strada; controllati 5 esercizi pubblici. Dalle 19.00 alle 24.00 analogo servizio e’ stato effettuato al Quarticciolo e a Centocelle: sono state controllate 112 persone (di cui 25 straniere); 2 (di cui una straniera) accompagnate in ufficio per identificazione e foto-segnalamento; una persona e’ stata arrestata per produzione e traffico illecito di stupefacenti con contestuale perquisizione domiciliare e sequestro di una pistola “Beretta”, rubata nel 2018 a una guardia giurata, 53 cartucce e 110 grammi di cocaina; controllati anche 53 autoveicoli e 2 esercizi pubblici. Nei servizi svolti dai Carabinieri tra le 14.00 e le 20.00 sono state controllate 639 persone (di cui 46 stranieri), di cui 100 risultate con precedenti e 5 accompagnate in caserma per identificazione. Controllati 332 veicoli ed elevati 14 verbali per contravvenzione al Codice della strada.