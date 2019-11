ROMA, ASSOTUTELA IN RICORDO DEI CADUTI DELLE FORZE DELL’ORDINE”

“Vogliamo esprimere tutta la nostra condivisione e la nostra vicinanza per la commemorazione, svoltasi stamattina a Roma, del brigadiere Mario Cerciello Rega e dei due agenti, uccisi a Trieste, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Un evento dall’alto valore simbolico e civile, in ricordo dei caduti delle forze dell’ordine, a cui ci uniamo idealmente, insieme alle numerose autorità presenti, tra le quali il ministro della PA, Fabiana Dadone, che – ci teniamo a ricordarlo – sarà premiata prossimamente in Senato come “Eccellenza Assotutela 2020. Vogliamo, inoltre, rivolgere un caloroso ringraziamento al direttore del periodico Atlasorbis, Fabrizio Locurcio, e a Gianluca Guerrisi dell’associazione Argos, per avere organizzato questa autorevole iniziativa e ricordare chi ogni giorno mette a disposizione la propria vita per la sicurezza del nostro territorio e delle famiglie italiane”. Così, in una nota, il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, e le vicepresidenti dell’associazione, Carol Maritato ed Emanuela Maritato.