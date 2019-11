Roma, in arrivo piano freddo: aumentano numeri accoglienza

Trecento posti per l’assistenza h24 o h15 pasti compresi, 65 in piu’ rispetto allo scorso anno, e 150 per l’assistenza diurna, in aumento anche qui di 50 posti. Sono i numeri del Piano freddo 2019/2020 del Campidoglio, illustrati stamattina in commissione Politiche sociali di Roma Capitale, i cui bandi sono gia’ partiti e verranno definitivamente assegnati a inizio dicembre, per una copertura che andra’ da meta’ del prossimo mese fino a meta’ marzo: a gara e’ stato messo come di consueto il servizio complessivo, comprensivo di struttura e gestione. Per le eventuali emergenze gelo, inoltre, da quest’anno il Piano di intervento sociale prevede la possibilita’ di aprire alle persone piu’ fragili anche le palestre degli impianti sportivi comunali, oltre alle stazioni metro e ferroviarie.

Come ogni anno, ha spiegato Agnese Catini, presidente della commissione capitolina Politiche sociali, “prima del periodo invernale ci apprestiamo a fare tutti i dovuti passi per approntare un Piano freddo sempre piu’ adatto alle esigenze della citta’. Il Piano di quest’anno prevede un incremento del numero di posti sia sul servizio h24 che sul servizio h15, sono arrivate le offerte dagli stessi operatori dello scorso anno piu’ una nuova realta’. Contiamo al primo dicembre di terminare le procedure per l’aggiudicazione. In caso di emergenza e’ stata considerata una disponibilita’ di posti in quota parte da parte di piu’ enti al fine di offrire assistenza a piu’ persone possibili”.

Sul servizio notturno, ha sottolineato Catini, “incrementiamo di 65 posti, su quello diurno di 50 posti. A questo si aggiungono altri 20 posti ulteriori che mette a disposizione la Caritas.

Permane l’apertura notturna di stazioni metropolitane o snodi ferroviari in caso di emergenza, e su proposta dell’assessore Frongia si potranno aprire anche alcune palestre degli impianti sportivi della Capitale per offrire un riparo dal freddo. Per il futuro stiamo cercando di tarare le risposte ottenute finora con l’obiettivo di trovare una soluzione permanente”.

Come illustrato da Francesca Filipponi, capostaff dell’assessore al Sociale della Giunta Raggi, Veronica Mammi’, “quest’anno per il Piano freddo si e’ proceduto come negli anni passati. Abbiamo diversi servizi che si dividono in base alle ore di accoglienza: h24, h15 o il diurno che partono con due modalita’ diverse. Il bando per il diurno ancora non e’ ancora partito, mentre per quello degli h24 e h15, che e’ piu’ impegnativo anche economicamente perche’ prevede la somministrazione di pasti, la gara e’ stata chiusa ieri, e hanno partecipato otto cooperative. Quest’anno c’e’ stato un aumento delle ore messe a bando, i servizi h24 e h15 sono stati potenziati puntando su quelli che vanno a occupare piu’ ore possibili”.

Virgilio Giampaolo, funzionario della direzione Accoglienza e Inclusione del Campidoglio, ha assicurato che “entro i primi 15 giorni di dicembre ci sara’ l’aggiudicazione definitiva delle gare e la partenza del servizio. Gli enti partecipanti sono sempre gli stessi, come la Croce Rossa e l’Esercito della Salvezza, si andra’ a coprire una richiesta di 300 posti totali per gli h15 e h24 con 65 posti in piu’ rispetto allo scorso anno, mentre per il diurno saranno 150, ovvero 50 in piu'”, ha concluso il funzionario capitolino.