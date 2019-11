Rifiuti Roma: Ama, pulite e monitorate aree antistanti alle scuole

A Roma in questo momento le aree antistanti le scuole sono pulite e monitorate. Lo dice Ama in una nota, ribadendo, come gia’ fatto piu’ volte nelle ultime settimane, “che l’azienda e’ al lavoro ogni giorno per assicurare decoro e pulizia in tutti i quadranti cittadini, anche e soprattutto nelle aree “sensibili” come scuole, asili nido, ospedali, presidi sanitari, ecc. Il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti presso i plessi scolastici e’ nettamente migliorato, come testimoniato nell’ultimo mese anche dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio”. Ama sottolinea che “risultano prive di fondamento le notizie, riportate oggi da alcuni media, che mettono in relazione l’aumento di patologie di tipo infettivo tra i minori e la mancata raccolta dei rifiuti. Si evidenzia infine, ancora una volta, che Ama mette quotidianamente in campo in tutta la citta’ circa 5.500 uomini e 1800 mezzi per raccogliere ogni giorno una media di 5mila tonnellate di rifiuti. Lo sforzo h24 dell’azienda, sempre supportato da Roma Capitale, per assicurare a tutti i romani una citta’ pulita e’ massimo a dispetto di informazioni inesatte che creano allarmismi dannosi e ingiustificati”.