Dopo l’incidente, riapre la discarica di Colleferro

Riapre la discarica di Colleferro. A cinque giorni dalla chiusura temporanea, Lazio Ambiente (proprietaria dell’impianto di smaltimento) ha effettuato tutti gli interventi sulla sicurezza richiesti dalla Asl, dopo la morte di un operaio nell’invaso due settimane fa, e pertanto dal pomeriggio riapriranno i cancelli della discarica, dove tra gli altri comuni conferisce anche Roma Capitale, con circa 1.150 tonnellate al giorno tra scarti del trattamento dei rifiuti indifferenziati e fos.

IntNTO Preoccupa la situazione finanziaria in Ama. Se venisse confermato quanto emerso oggi sui giornali in merito ai rapporti con le banche, la situazione finanziaria per Ama si prospetta complicata. Non bastassero i bilanci non approvati dal 2017 o i continui cambi al vertice dell’azienda e i cambi di assessori, ora il blocco delle linee di credito o la ricontrattazione delle condizioni con le banche rischiano di affossare economicamente l’azienda. La verita’ e’ che ormai i conti di Ama sono fuori controllo. Le uniche cose chiare sono le condizioni di degrado in cui si trova la citta’, con i cumuli di rifiuti, le strade sporche e i cassonetti maleodoranti.

Aspettiamo la commissione Trasparenza del 21 con l’amministratore di Ama Zaghis per cercare di fare chiarezza sulla situazione finanziaria e la gestione operativa dell’azienda”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.