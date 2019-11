Lazio, Onorati: «300mila euro per promozione e sviluppo agricoltura»

La Regione Lazio ha approvato con una delibera di Giunta lo stanziamento di 300mila euro a favore delle “Iniziative di promozione e sviluppo delle attivita’ multifunzionali” in agricoltura.

“Vogliamo promuovere, coerentemente alle nostre linee programmatiche di sviluppo e di consolidamento del sistema agricolo regionale, la valorizzazione e la fruizione del territorio, inteso come patrimonio inestimabile di risorse locali, della cultura e delle tradizioni rurali – annuncia l’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati -. A tal fine, dopo aver creato un gruppo di lavoro composto dai tecnici della Direzione Agricoltura e di Arsial e aver insediato il tavolo della multifunzionalita’ in Assessorato, stanziamo oggi 300 mila euro per sostenere tutte le iniziative di informazione, promozione e sviluppo di attivita’ come per esempio agriturismo, agricoltura sociale e turismo rurale”.

Tra le iniziative previste dalla delibera approvata dalla Giunta Zingaretti ci sono: l’organizzazione di eventi e di iniziative di aggiornamento e formazione per le aziende agrituristiche e multifunzionali; il supporto tecnico per il conseguimento della classificazione e l’adozione del marchio “Agriturismo Italia”; la partecipazione a fiere; corsi per operatori di fattorie didattiche e di aziende agricole agrituristiche e multifunzionali; la produzione di guide e prodotti editoriali.

La direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca provvedera’ all’attuazione degli adempimenti amministrativi, mentre la gestione, la realizzazione degli interventi e delle iniziative di promozione e sostegno per lo sviluppo delle attivita’ saranno affidate all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL).