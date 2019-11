La truffa dei rimborsi per i prodotti di celicachia, operazione a Roma

La Regione Lazio si costituira’ parte civile nel processo a carico dei responsabili di una truffa in merito ad un sistema di false attestazioni sui prodotti per celiaci da parte di due societa’ che duplicavano i buoni per i rimborsi dei prodotti per celiaci incamerandone illegalmente i relativi rimborsi spese. Le due società in particolare avrebbero truffato le Asl utilizzando buoni falsificati e duplicati, richiedendo importi superiori a quelli spettanti, presentando fatture di importo superiore rispetto ai prodotti realmente venduti. In totale sono stati confiscati 197.145,08 euro a due società.



“Queste truffe vanno stroncate poiche’ si arreca un danno in primo luogo ai malati e poi alle casse della Sanita’ regionale.

Si tratta di un crimine odioso e dovranno restituire al sistema sanitario regionale fino all’ultimo centesimo di cio’ che e’ stato indebitamente sottratto”, commenta l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.