Colleferro, tutto pronto per il primo corso di formazione in digital marketing

Vuoi acquisire clienti online nel 2020? Devi avere una presenza online autorevole. Chiediamo a Riccardo Binaco, founder di Digital Web Italia, quale è la caratteristica più importante che bisogna avere per acquisire e fidelizzare clienti online.

“Molte agenzia web ignorano o sottovalutano, quella che sarà la leva di marketing più importante nel prossimo futuro. Molti addetti ai lavori cercano di nascondere con un aumento dei follower e un sito web una strategia inesistente o poco efficace. Ogni imprenditore o libero professionista sa benissimo quanto è importante misurare il ritorno reale che si ha da un investimento sulla pubblicità online.

Il consiglio che sento di dare a tutti coloro che vogliono vendere prodotti o servizi online è di non investire soldi nel web se non sanno da dove cominciare o non ben consigliati. Sarà sempre più

inutile investire soldi nel web senza uno studio del target e una strategia ben pianificata.

Il livello di competizione sul web sta crescendo molto e per raggiungere risultati soddisfacenti è sempre più importante avere una forte presenza online. Il Brand, che rappresenti un’azienda o una persona, deve trasmettere professionalità e autorevolezza, oltre ad essere in linea con le aspettative del proprio target.

Per far questo non basta un sito web, ma è necessaria una strategia su misura per il proprio business e la determinazione nel portarla avanti. La maggior parte degli imprenditori non hanno tempo per imparare a gestire i profili social o fare un sito web e non devono farlo.

Sicuramente però, se vogliono continuare ad avere successo nei prossimi anni, devono acquisire delle competenze generali di web marketing che gli permettono di interagire con i professionisti del settore, di avere un’idea chiara su come investire i loro soldi ed agire “strategicamente” in autonomia.

Proprio per questo è nato il primo corso di formazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono aumentare le loro competenze “strategiche” nel mondo del digital marketing che si terrà lunedì 25 novembre (tutta la giornata) a Colleferro nella sala Ex Konver.

IL DIGITAL BOOTCAMP – IMPRENDITORE 4.0

Come promuoversi nell’era della digitalizzazione. Tutto quello che un buon imprenditore dovrebbe sapere del marketing 4.0

Info su: www.digitalwebitalia.it/digital-bootcamp

Riassumendo il corso in 5 parole chiave:

Chiarire concetti;

Semplificare processi;

Conoscere linee guida;

Acquisire clienti;

Raggiungere gli obiettivi.

Il corso verterà su dinamiche fondamentali che dovrebbero essere alla base di ogni progetto di marketing e, a differenza di altri corsi di web marketing, gli argomenti saranno spiegati in modo semplice e pratico associati a casi studio reali.

Iscrizioni su: www.digitalwebitalia.it/digital-bootcamp