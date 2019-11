Colleferro, infiltrazioni al Cannizzaro: l’Amministrazione solidale con gli studenti

Il Sindaco Sanna e l’Assessore all’Istruzione Zangrilli esprimo solidarietà agli studenti della Scuola Cannizzaro, scesi in piazza a manifestare per la condizione sempre più degradante in cui si trova il loro istituto.

La struttura scolastica da tempo presenta infiltrazioni d’acqua all’interno dei locali

Nella nota il Sindaco e l’Assessore affermano “Condividiamo la loro presa di posizione sulla mobilitazione, verso cui esprimiamo piena solidarietà e complicità “

Aggiunge il Sindaco Sanna “Nella mia veste di Consigliere Metropolitano ho ricevuto molte volte rassicurazioni dalla Vice-Sindaco Zotta che spero si concretizzino”. “So che domani c’è un incontro al quale però non sono stato invitato, tra il Preside e Vicesindaco. Spero sia risolutivo”.