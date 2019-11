Autismo, Asl Roma 6 segue 600 minori e sottoscrive un primo percorso diagnostico

“Stare insieme per condividere un processo molto complesso”. È questo il motto in tema di autismo lanciato da Narciso Mostarda, direttore generale della Asl Roma 6, che ha firmato il primo Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) ad hoc nel Lazio per i disturbi dello spettro autistico nell’età evolutiva.

La Asl Roma 6 ha attualmente in carico quasi 600 casi di autismo e ha riunito un tavolo di lavoro con tutti gli attori protagonisti nei trattamenti dei disturbi dell’autismo, oltre al supporto di specialisti della Asl RM6 e di altri ospedali come il Bambino Gesù di Roma.

La sindrome potrebbe essere in aumento e oggi si è in grado di fare diagnosi precocissime fra i due e tre anni di età. Per questo motivo, tra gli specialisti coinvolti ci sono psicologi, i neuropsichiatri infantili, il fondamentale mondo della scuola, le associazioni dei genitori dei bambini affetti da autismo, il terzo settore e il mondo dell’impresa sociale. Gli obiettivi del tavolo tuttavianon si limitano a questo. “Puntiamo a sviluppare linee assistenziali innovative – precisa Mostarda – vogliamo condividere una sperimentazione. Il percorso e’ strutturato per fasce d’età e lo facciamo insieme ad alcune scuole del nostro territorio”.

Le richieste o le segnalazioni fanno pensare che c’è ancora un numero importante di minori che potrebbe venir accolto, per questo spiega il direttore della Asl “ognuno deve sapere cosa fare, quando e come farlo per percorrere ognuno un pezzo di strada e tutti insieme riuscire a garantire la presa in carico del bambino con autismo”.