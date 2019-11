Il teatro di Cinque: recensione di Scene da un matrimonio, regia di Andrei Konchalovsky – la crisi della coppia di Bergman

Come eravamo.

I video che appaiono sullo sfondo della scena continuano a ricordarci che siamo negli anni ’70 con Don Lurio, le gemelle Kessler, Raffaella Carrè e Calimero, mentre sul palco si sgretola una coppia.

Julia Vysotskaya e Federico Vanni nei panni di Milanka e Giovanni, una coppia apparentemente felice e tranquilla, che fin dalle prime battute mostra i segnali della mancanza di dialogo e della noia di una vita guidata dalle convenienze sociali. Il pranzo dalla suocera, la vacanza in barca a pescare, il sesso insoddisfacente, la cena con gli amici il venerdì sera, il teatro come presenza sociale.

Normale vita di coppia che come un bozzolo circonda la voglia di vivere veramente e di sapere chi sei e cosa vuoi. Ci si adagia nelle convenzioni e si lascia che queste decidano per noi ma le pulsioni restano. La voglia di viaggiare di lei e di avere una relazione sessuale più appagante di lui escono fuori nella discussione ma ognuno dei due non insiste più di tanto perché la routine è più importante. Anche l’annuncio di lei di essere incinta di tre mesi (cosa di cui non si parlerà più nel resto della piece) viene trattato allo stesso modo. È lui che rompe, come tanti mariti insoddisfatti, trovando un’altra donna, con cui non riesce neanche a fare l’amore ma con cui nutre il suo ego perché lei lo ammira. Ecco la rottura che vera rottura non sarà mai perché forse non c’è mai stata una vera unione.

Di ritorno da teatro, sono andati a vedere Casa di bambole di Ibsen, lei che vuole capire dove è arrivata la loro relazione, cosa vuol dire essere una coppia. Alla confessione di lui lei non riesce a reagire emozionalmente, gli chiede di rimanere, vuole avere particolari della relazione, vedere la foto della rivale.

E la coppia si rompe perché la donna chiede di più, comincia a negare i rapporti sessuali e ad avere una vita lavorativa appagante. Non è casuale che proprio gli anni ’70, il 1º dicembre 1970 il divorzio veniva introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, abbiano visto nascere tante situazioni analoghe e che la donna abbia scoperto la possibilità di avere una sua vita indipendente.

È qui che i due si connotano e che inizia la fine, una fine annunciata che non sarà mai completa, che andrà avanti per anni nonostante i differenti percorsi di vita e che sempre di più mostrerà la contrapposizione tra lei, che fa il suo percorso di maturazione ed alla fine riesce a liberarsi anche chiedendo il divorzio, e lui che ha sempre bisogno della mamma, che non riesce a liberarsi nemmeno del suo nuovo rapporto assolutamente insoddisfacente e che anche nella vita lavorativa subisce un arresto.

La storia è scandita dagli inserti in cui i due personaggi introducono agli spettatori i capitoli delle scene che si accingono a rappresentare, narrando così i salti temporali, la suddivisione delle quali non differisce troppo da quella originale. Ma la somiglianza finisce qui. Senza la profondità del film la realtà della storia resta alla superfice, e viene anche alleggerita da venature umoristiche. Ma la storia regge ancora ed è importante che possa essere la spinta a rivedere il film.

La scena è perfetta, anni ’70, movimenti di luci ed ombre, una tenda che sventola, foto di famiglia sulle pareti. I due attori reggono 2 ore in modo assolutamente apprezzabile, l’attrice russa con il suo accento ci ricorda il regista e cerca di dare un senso di universalità alla storia.

Anna Maria Felici

Regista

Andrei Konchalovsky

Attori

Julia Vysotskaya e Federico Vanni