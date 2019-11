Spaccio di droga, 8 arresti a Roma

Sono 8 le persone finite in manette in varie zone di Roma perche’ sorprese a spacciare o trovate in possesso di dosi pronte per la vendita. A Torpignattara, in Viale della Venezia Giulia, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, A.D. 33enne e B.B.

25enne entrambi romani. A.D. e’ stato trovato in possesso di 15,7 grammi di hashish e Mdma mentre B.B. e’ stato trovato in possesso di 25,5 grammi di hashish. Gli operatori di Polizia hanno successivamente effettuato le perquisizioni domiciliari previste che hanno dato esito positivo: sono stati sequestrati 13,6 grammi di Mdma e due panetti di hashish per un totale di 108,9 grammi.

Ancora un altro arresto per droga, operato sempre dagli uomini della sezione volanti, e’ avvenuto in via Cecco Angiolieri.

Transitando nella via i poliziotti hanno notato un gruppo di giovani tentare di dileguarsi al loro arrivo come a voler eludere un possibile controllo. Insospettiti da questo atteggiamento hanno fermato i ragazzi ed hanno proceduto ad un controllo trovando indosso ad un giovane 17 grammi di marijuana e 60 euro in tre banconote da 20. Q.L. 18enne romano e’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Sempre per motivi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e’ stato arrestato, in via San Giovanni in Laterano, O.F.S.A. egiziano 28enne. I poliziotti del commissariato Celio impiegati in un servizio volto alla prevenzione ed alla repressione di reati in genere, transitando nella suddetta via, hanno notato la presenza dell’uomo gia’ noto alle forze dell’ordine ed hanno cosi’ deciso di fermarsi ad osservarlo per qualche istante. L’intuizione dei poliziotti e’ stata giusta infatti, poco dopo, hanno assistito ad uno scambio droga-soldi e sono cosi’ intervenuti fermandolo. O.F.S.A. e’ stato trovato in possesso di 8,25 grammi di hashish e di 645 euro suddivise in banconote di piccolo taglio.