Roma, dopo weekend di pioggia ancora disagi sulle strade

Nella mattinata sulla rete stradale di Roma si registrano ancora disagi dovuti all’ondata di maltempo che nel weekend ha colpito anche la Capitale. Risultano ancora chiuse a causa di allagamenti via del Fosso della Magliana tra Via Portuense e Via della Maglianae il sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII. Tra via Portuense e via della Magliana sono in corso lavori di potatura e messa in sicurezza dopo la caduta di rami ed alberi.

Temporaneamente chiusa anche Via Pescara, fra Via Enea e Via Mirandola, a causa del dissesto del manto stradale.