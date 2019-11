Marek Bocek, l’uomo di 68 anni residente a Valle Martella, è stato ritrovato questa mattina a Roma, in piazza Isedra. A contattare i familiari è stata una signora che abitava nel condominio in cui Marek (per tutti Marco) aveva lavorato per anni come portiere. Monti Prenestini aveva denunciato la sua scomparsa.

Ora Marek sta bene, sta tornando a casa dalla sua compagna e dai suoi figli.