Raggi: “Con SbloccaRoma investimenti per 1,2 miliardi”

“Investimenti per oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro nei prossimi tre anni, di cui 310 milioni solo ai Municipi, per opere pubbliche relative a trasporti e manutenzione di strade, scuole, verde. Oltre 500 milioni di euro alla spesa per il sociale e per i servizi ai cittadini sul territorio. Sono i numeri dello Sblocca Roma 2020, il progetto di bilancio di previsione che abbiamo approvato in Giunta e che ora passera’ al vaglio dell’Assemblea Capitolina”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.

“La citta’ entra nel nuovo decennio con conti in ordine – prosegue – e risorse necessarie a garantire i servizi sociali a tutti i cittadini e lo sviluppo urbano dei territori. Questo bilancio e’ l’ulteriore tappa di un percorso che negli ultimi tre anni ha riportato a Roma la legalita’, grazie al rispetto delle scadenze, alla programmazione della spesa e alla sostenibilita’ degli investimenti. Quest’anno abbiamo destinato una parte rilevante della spesa corrente ai Municipi e al sociale: 225 milioni di euro per le politiche sociali e 303 milioni ai Municipi per i servizi sociali, scolastici e di manutenzione erogati sul territorio. E’ un modo per essere piu’ vicini ai cittadini e ai loro bisogni. Per gli investimenti e le opere pubbliche – conclude – avremo a disposizione oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro nei prossimi tre anni, di cui circa 310 milioni per i Municipi”.