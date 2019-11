Municipio XI, primarie del centrosinistra per la scekta del candidato

Il 15 dicembre si svolgeranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza del Municipio XI di Roma, quello del Portuense, che tornera’ al voto nella finestra elettorale tra meta’ aprile e meta’ giugno 2020 dopo che la giunta M5s guidata da Mario Torelli e’ caduta ad aprile scorso. “Le candidature dovranno essere presentate entro il 26 novembre e dovranno essere supportate da almeno 250 firme di cittadini residenti nel Municipio XI”, spiega il comitato organizzatore delle primarie.

“Nelle prossime settimane – proseguono gli organizzatori – prendera’ avvio la discussione sul programma con tavoli tematici e di quartiere. Vogliamo immaginare il futuro del Municipio e non vogliamo farlo da soli. Chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che non vogliono arrendersi di fronte al degrado attuale, allo stato di abbandono in cui versa il nostro territorio, a servizi sempre piu’ inadeguati”.