Monterotondo, travolge un uomo mentre fa jogging. Aveva patente scaduta

Incidente stradale con ferito grave ieri alle 13 su via di Castelchiodato, a Monterotondo. Un 56enne romano alla guida della propria auto, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha investito un runner di 66 anni. L’uomo e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monterotondo che hanno denunciato il 56enne per lesioni stradali. Durante i controlli e’ emerso che l’uomo aveva la patente scaduta dal 2013.