Centocelle, divelte serrande di un pub e di un barbiere

Ancora due serrande divelte a Centocelle.

Due tentati furti all’apparenza, oppure due atti vandalici,

quelli che si sono verificati questa notte in due negozi, in via

dei Ciclamini, non lontano dal Baraka bistrot, il pub dato alle

fiamme il 9 novembre scorso. Nel mirino di ignoti ladri, o

vandali, sono finiti un barbiere e un pub, rispettivamente in via

dei Ciclamini 115 e 121.

La notte tra il 5 e il 6 novembre invece, la libreria ‘La

pecora elettrica’ e’ stata distrutta da un incendio doloso per la

seconda volta nel giro di pochi mesi.