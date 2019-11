Casamonica, Raggi: «Mercoledì 20 fiaccolata legalità in via del Quadraro»

“Il 20 novembre 2018 è una data simbolo per Roma: abbiamo demolito le ville abusive del clan Casamonica. Ad un anno esatto ci ritroveremo proprio in quel luogo per la Fiaccolata della legalità. Per ricordare questa grande vittoria dei cittadini contro l’illegalità.

#AtestaAlta”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dando appuntamento “alle 18,30 in via del Quadraro 110”, ovvero nella zona considerata una sorta di ‘fortino’ dei Casamonica.