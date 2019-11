È da giorni che la capitale è alle prese con pioggia, vento e vere e proprie scariche d’acqua. In queste ore si sta abbattendo un incredibile nubifragio che sta creando diversi disagi alla viabilità ordinaria.

Strade allagate, traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade. Questa la situazione in una delle zone più colpite, come Cinecittà, Quadraro, Torrenova e tutta l’area a sud di Roma.

Segnalazioni ci arrivano anche da Roma Nord, zona quartiere Africano, Nomentano e Salaria dove il temporale sta creando diversi disagi alla circolazione. Ecco il tempo di domani. Problemi lungo le principali arterie da e per la Capitale verso il litorale e i Castelli Romani.

Il maltempo non dà tregua. Il team di ilmeteo.it comunica che, già da oggi, un insidioso vortice aggredirà l’Italia sospinto da forti venti di Scirocco e Libeccio. Tra questa sera e la notte i fenomeni più intensi si concentreranno tra la Liguria e l’alta Toscana, aree già duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Sempre nel corso della notte forti piogge colpiranno anche il Lazio specie le aree costiere. Tempo più tranquillo invece al Sud.

Martedì rovesci temporaleschi molto intensi colpiranno la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia con neve sull’arco alpino oltre i 1000/1200 metri di quota. Successivamente, tra mercoledì e giovedì, è attesa un’attenuazione dei fenomeni un po’ su tutto il Paese, ma attenzione: il team del sito ilmeteo.it evidenzia che la pausa sarà del tutto illusoria in quanto da venerdì 22 potrebbe avvicinarsi un nuovo vortice di bassa pressione dall’Atlantico, pronto a rovinare i piani del successivo weekend.