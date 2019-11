Roma, licenziamento per 10 furbetti del cartellino

Il Campidoglio ha avviato le procedure di licenziamento per 10 dipendenti del Servizio Giardini. Un provvedimento che arriva dopo la sospensione dal servizio e le indagini relative ai reati di peculato, truffa e falsa attestazione. I lavoratori sono accusati di aver ‘arrotondato’ il loro stipendio lavorando presso privati mentre risultavano in servizio, talvolta direttamente con strumenti di proprieta’ comunale.”Una vera e propria truffa ai danni di noi cittadini.

Nel frattempo la magistratura sta facendo il suo corso, per quanto attiene il profilo penale. Comportamenti vergognosi che danneggiano la maggioranza sana e onesta dei loro colleghi del Servizio Giardini e tutti i cittadini”, scrive la sindaca Virginia Raggi su Facebook.”Licenziare definitivamente queste persone – prosegue – significa garantire dignita’ al lavoro e affermare un principio chiaro e ineludibile: a Roma non c’e’ spazio per i furbetti e per l’illegalita’”.