Maltempo in provincia di Roma, la strage di alberi e il rischio alta marea

Alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Ma non solo: gli occhi sono puntati anche sul pericolo alta marea. E’ emergenza sul litorale laziale a causa del maltempo che da ieri si e’ abbattuto in diversi Comuni tra cui Fiumicino e Civitavecchia, a Nord della Capitale.

Problematiche relative al maltempo si registrano anche a Ostia e Torvaianica. Diversi gli interventi di poliziotti, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco su tutto il territorio.

La polizia di stato e’ intervenuta questa mattina alle 7.50 in via Aurelia, all’altezza del ristorante “Mare'”, in direzione Civitavecchia, dove a causa della forte pioggia era saltato un tombino. Gli stessi agenti del commissariato di Civitavecchia, insieme a vigili del fuoco e poliziotti della locale, sono intervenuti per salvare una anziana donna rimasta bloccata nella propria auto all’altezza di Santa Marinella. Tante le richieste di aiuto nel Comune di Fiumicino: in totale sono stati 19 gli interventi della polizia locale di cui 9 per alberi o rami abbattuti dal forte vento.

Interventi che si sommano a quelli della polizia. Gli agenti sono intervenuti in viale Tre Denari, incrocio Castel San Giorgio, per la caduta di un ramo. A Torvaianica una piccola tromba d’aria ha danneggiato il tetto della scuola elementare “Don Milano”. A causa del danneggiamento gli interni risultano allagati. Sempre a Torvaianica due alberi sono caduti all’esterno della scuola “Enea”. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Torvaianica. Problemi anche ad Ariccia, ai Castelli Romani, dove a causa del vento un albero e’ caduto su un veicolo con a bordo un uomo e una bambina di 5 anni. Fortunatamente sono rimasti illesi. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Ariccia.