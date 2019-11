Fiamme in appartamento a Roma: salva una donna

Fiamme questa mattina alle 6.25 in un appartamento posto al terzo piano di una palazzina in via Adelina Patti, zona Primavalle, nella periferia della Capitale.

Salvata dai vigili del fuoco una donna di 90 anni e altre due persone, che vivevano al piano superiore. La donna, soccorsa dal 118, e’ stata trasportata a causa di intossicazione da fumo in codice giallo al Policlinico Agostino Gemelli. Inagibile lo stabile da cui e’ partito l’incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari, i poliziotti del commissariato Primavalle che indagano sulle cause. Al momento, secondo quanto si apprende, l’ipotesi e’ quella dell’incidente domestico.