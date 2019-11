Appartamenti in fiamme a Roma per colpa della Tv

Incendio in un appartamento al quarto piano di un palazzo al 47 di Via della Luce, nel quartiere romano di Trastevere. Sul posto i vigili del fuoco e una ambulanza di Roma Rta che ha prestato le prime cure ai due anziani inquilini, uno dei quali non vedente medicato sul posto dai sanitari. A dare l’allarme gli inquilini degli appartamenti vicini svegliati dal fumo acre partito da un televisore in salotto andato in corto circuito.