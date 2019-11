Tentano di rubargli orologio e gli sparano: far west a Roma

Tentativo di rapina con colpi di arma da fuoco e uomo ferito in via di Boccea, periferia della Capitale. Un 40enne, che era nella sua auto, e’ stato raggiunto da due persone a bordo di una moto che, dopo aver cercato di rubargli l’orologio, gli avrebbero sparato ferendolo. Soccorso dal 118 e’ stato trasportato all’ospedale Aurelia Hospital dove e’ stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Sul posto i carabinieri che indagano sui fatti. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe gia’ noto alle forze dell’ordine. In corso accertamenti dei militari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire agli autori del ferimento.