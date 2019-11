Strade allagate, caos e chiusure a Santa Marinella

A causa delle intense precipitazioni che hanno provocato allagamenti sulla sede stradale, e’ provvisoriamente chiuso il tratto della strada statale 1 Via Aurelia dal km 64,000 al km 66,800 a Santa Marinella (Roma) mentre sulla strada statale 1bis e’ istituito il senso unico alternato al km 16,400 nei pressi di Vetralla (Vt).

Sul posto e’ presente il personale di Anas per la gestione della viabilita’ e per il ripristino della normale circolazione nel piu’ breve tempo possibile.