Roma, assolti medici che non diagnosticarono cancro

Franco Di Filippo, senologo dell’Ifo;

Domingo Girardi e Luigi Bortolotti, radiologi dell’Aster

Diagnostica di Mostacciano, i medici che visitarono Maria

Arcidiacono, morta il 6 marzo 2012 per un carcinoma mammario

all’inizio scambiato per fibroadenoma, sono stati “assolti

perche’ il fatto non sussiste” come spiegano le motivazioni della

sentenza uscite a settembre perche’ “gli elementi acquisiti non

consentono di affermare aldila’ di ogni ragionevole dubbio che

una diagnosi ancor piu’ tempestiva avrebbe condotto ad un epilogo

diverso”. Maria infatti muore a 30 anni, dopo 24 mesi di cure e

chirurgia, e dopo aver aspettato quasi sei mesi per arrivare dal

giorno della scoperta del nodulo, avvenuta a fine marzo 2010,

alla diagnosi corretta, (carcinoma triplo negativo) che avvenne

ad agosto 2010 in altra struttura sanitaria.

Del caso la redazione DireDonne si era occupata, intervistando

il padre di Maria, Paolo Arcidiacono e ripercorrendo quei mesi

che, da aprile fino a giugno 2010, portano la ragazza, giovane

ingegnere in carriera, tra ecografie e due visite specialistiche

perche’ “Maria, aveva scoperto da sola il nodulo ed era molto

preoccupata”.

“Un’immagine nodulare riferibile verosimilmente a

fibroadenoma” stabilisce l’ecografia del 2 aprile eseguita dal

Girardi che “consiglia, ma non scrive nel referto di andare da un

senologo”. La visita con il senologo dell’Ifo, il 21 aprile,

“conferma la diagnosi di fibroadenoma e si conclude con la

prescrizione di Ananase”, un blando antinfimmatorio. Il nodulo

era mobile e tutto faceva propendere per la natura benigna”

riferisce il senologo. Il nodulo di Maria aumenta e una nuova

ecografia del 14 giugno, sempre nello studio Aster Diagnostica di

Roma, questa volta eseguita dal Bortolotti, rileva “netto aumento

volumetrico e assenza di vascolarizzazioni di chiaro significato

patologico, sottolineando l’opportunita’ di altri accertamenti”.

Un’altra visita a giugno, sempre con Di Filippo, si conclude,

dopo le insistenze di Maria, con indicazione dei codici per un

agoaspirato “…se proprio mamma e figlia volevano stare piu’

tranquille”. Esame che Maria non riesce a fare per il troppo

dolore, mentre Di Filippo la rimanda a settembre per una nuova

ecografia. Ma ad agosto, all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove

la giovane si trova per le vacanze estive, Maria riceve la

diagnosi di carcinoma infiltrante triplo negativo.

I consulenti del pm hanno escluso che “una diagnosi piu’

tempestiva avrebbe potuto offrire maggiore chances di

sopravvivenza a Maria. Il tumore di Maria aveva un’inusuale

drammatica capacita’ proliferativa” si legge sempre in sentenza.

Tra i consulenti Riccardo Masetti, direttore del centro di

senologia del Policlinico Gemelli di Roma, riferisce che un

“tumore triplo negativo come quello di Maria puo’ avere una

caratteristica di spread metastatico sin dalla fase iniziale”.

Davide Conte, oncologo del Regina Apostolorum di Albano Laziale,

dichiara di non poter stabilire se “le metastasi ci fossero sin

da aprile, come sostenuto da Masetti”.

I consulenti di parte civile dicono l’opposto. Tra questi le

dottoresse Francesca Catalano (primaria di Senologia del

Cannizzaro di Catania, Nerina Pagano e Adriana Bonifacino che sin

dall’ecografia del 2 aprile ravvede “un’immagine sospetta che

necessitava approfondimento diagnostico cito/isto-logico” e

segnala “un utilizzo del color power doppler con frequenza non

corretta” nella ecografie fatte in aprile. E Francesco Ammaturo

che e’ sicuro che “una diagnosi piu’ tempestiva avrebbe permesso

a Maria una differente proposizione terapeutica”. Posizioni non

ancorate a dati scientifici secondo la sentenza. “E’ necessario

accertare- si legge infatti nelle motivazioni- se il

comportamento omesso- in questo caso la diagnosi del carcinoma-

avrebbe impedito o ritardato il verificarsi dello stesso o la sua

lesivita’”, e ancora “non e’ accertato in quale stato esattamente

si trovasse il tumore di Maria al momento dell’omessa diagnosi”.

“Dunque per l’omessa diagnosi non e’ prevista alcuna pena? Non

esiste forse un diritto ad avere una giusta diagnosi?” si domanda

il padre di Maria, Paolo, raggiunto dalla Dire per commentare la

sentenza. “Vuol dire che i medici sono maghi e possono stabilire

che Maria sarebbe morta lo stesso anche se ad aprile le avessero

diagnosticato il cancro che aveva? Dunque un medico che sbaglia

una diagnosi per ben due volte non paga per il suo errore perche’

tanto Maria sarebbe morta lo stesso? Sarebbe come dire che se

domani con la nostra macchina travolgessimo una persona non

saremmo puniti se dovesse risultare che il malcapitato era un

malato di cancro?”.

Maria e’ purtroppo una donna da ricordare che non avremmo mai

voluto in questa rubrica. Troppo giovane, tutta in decollo la sua

vita “di talento, musicista, studentessa modello, ingegnere

elettronico e con la passione per le auto da corsa”. Oggi riposa

nel cimitero di Acireale. I suoi genitori non faranno in tempo a

presentare appello perche’ il processo e’ durato sette anni e la

prescrizione ora e’ alle porte.