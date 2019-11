Meteo, fine settimana all’indegna del maltempo tra violenti temporali e venti di burrasca

Roma

Fine settimana all’insegna del maltempo con piogge diffuse sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica; fenomeni particolarmente intensi tra la sera e la notte di sabato. Temperature comprese tra +11°C e +16°C.

Lazio

Tempo instabile nel corso del fine settimana; piogge abbondanti nella mattinata di sabato e anche di domenica, fenomeni generalmente meno intensi nel pomeriggio; tra la sera e la notte di sabato si attendono temporali anche molto intensi. Neve in Appennino attesa per domenica a 1500 metri di quota.

Precipitazioni sparse fin dal mattino al Nord Italia con piogge e acquazzoni ma anche neve sulle Alpi fino a 1000-1300 metri. Maltempo in serata e in nottata con temporali diffusi e locali nubifragi, nevicate anche abbondanti sull’arco alpino fino a 1300-1500 metri. Piogge e acquazzoni sono attesi al Centro sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, con i fenomeni che potranno assumere carattere di temporale o nubifragio soprattutto a partire dal pomeriggio tra Toscana, Umbria e Lazio. Tempo generalmente sulle regioni meridionali, soprattutto peninsulari e sulla Sicilia, con le precipitazioni che raggiungeranno le coste tirreniche solamente in nottata. Maltempo invece in Sardegna fin dal mattino con temporali e locali nubifragi. Temperature in diminuzione al Centro Nord, minime e massime in aumento invece al Sud Italia.

www.centrometeoitaliano.it

“Il Centro funzionale regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, venerdì 15 novembre e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti di burrasca, con raffica di burrasca forte, dai quadranti meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte”. Il Centro funzionale regionale ha diramato pertanto “un avviso di criticita’ idrogeologica e idraulica con indicazione che dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede nelle zone di allerta del Lazio: criticita’ idrogeologica codice arancione su Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idraulica e criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Aniene”. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato “l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.