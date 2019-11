Bomba d’acqua a Roma: allagamenti, bufere di vento, segnalazioni e traffico in tilt

Dalle prime ore della mattina sulla capitale si sta abbattendo un incredibile nubifragio che sta creando diversi disagi alla viabilità ordinaria.

Strade allagate, traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade. Questa la situazione in una delle zone più colpite, come Cinecittà, Quadraro, Torrenova e tutta l’area a sud di Roma.

Segnalazioni ci arrivano anche da Roma Nord, zona quartiere Africano, Nomentano e Salaria dove il temporale sta creando diversi disagi alla circolazione. Ecco il tempo di domani. Problemi lungo le principali arterie da e per la Capitale verso il litorale e i Castelli Romani.

Roma

Fine settimana all’insegna del maltempo con piogge diffuse sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica; fenomeni particolarmente intensi tra la sera e la notte di sabato. Temperature comprese tra +11°C e +16°C.

Lazio

Tempo instabile nel corso del fine settimana; piogge abbondanti nella mattinata di sabato e anche di domenica, fenomeni generalmente meno intensi nel pomeriggio; tra la sera e la notte di sabato si attendono temporali anche molto intensi. Neve in Appennino attesa per domenica a 1500 metri di quota.

Precipitazioni sparse fin dal mattino al Nord Italia con piogge e acquazzoni ma anche neve sulle Alpi fino a 1000-1300 metri. Maltempo in serata e in nottata con temporali diffusi e locali nubifragi, nevicate anche abbondanti sull’arco alpino fino a 1300-1500 metri.

Piogge e acquazzoni sono attesi al Centro sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, con i fenomeni che potranno assumere carattere di temporale o nubifragio soprattutto a partire dal pomeriggio tra Toscana, Umbria e Lazio.

Tempo generalmente sulle regioni meridionali, soprattutto peninsulari e sulla Sicilia, con le precipitazioni che raggiungeranno le coste tirreniche solamente in nottata. Maltempo invece in Sardegna fin dal mattino con temporali e locali nubifragi.

Temperature in diminuzione al Centro Nord, minime e massime in aumento invece al Sud Italia.

Www.centrometeoitaliano.it