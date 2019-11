Verso voto in primavera Municipio XI, mandato di un anno

In primavera, nella giornata che il Viminale scegliera’ come finestra elettorale per le comunali, si tornera’ al voto anche nel Municipio XI di Roma, quello del Portuense, dove la giunta M5s e’ caduta ad aprile scorso per contrasti interni. A comunicare il ritorno alle urne, secondo quanto si apprende, sarebbe stata, a fronte di una richiesta scritta, la Prefettura di Roma. Attualmente la sindaca Virginia Raggi, in qualita’ di commissario, ha nominato l’ex presidente Mario Torelli suo delegato per il territorio municipale. Il mandato della nuova giunta durera’ appena un anno dato che i Municipi terminano le loro amministrazioni politiche alla scadenza della consiliatura del sindaco, prevista tra la primavera e l’inizio dell’estate del 2021. Si trattera’, di fatto, di un mini test elettorale in vista del voto per le comunali dell’anno successivo, in un territorio di 155 mila abitanti che comprende, tra gli altri, i popolosi quartieri Portuense, Gianicolense, Magliana vecchia e Ponte Galeria.