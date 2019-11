Tivoli, rapina in villa: paura per una famiglia

C’era anche una Glock 545 completa di munizioni, regolarmente detenuta, all’interno della cassaforte che ieri sera tre banditi incappucciati si sono fatti aprire sotto la minaccia delle armi, durante una rapina in una villa di Sant’Angelo romano, nei pressi di Tivoli.

Dalla casa, in cui sono stati sorpresi un medico, un avvocato e il loro figlio, i rapinatori hanno prelevato due orologi Rolex, due anelli con brillanti, un bracciale di diamanti e 100mila euro in contanti. Sul caso indaga la Polizia.