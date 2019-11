I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno sottoposto a fermo di P.G. un romano di 44 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, per tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, rintracciato nella notte in via del Forte Tiburtino, è accusato di essere l’autore di un accoltellamento, avvenuto la tarda serata del 9 novembre scorso, ai danni di una coppia di ragazzi.

All’epoca dei fatti, i Carabinieri di Montesacro intervennero nel pronto soccorso del “Sandro Pertini”, dove poco prima erano arrivate – con mezzi propri – le due vittime, un ragazzo e una ragazza romani di 28 e 27 anni, conviventi, entrambi con gravi ferite da taglio all’addome. Immediatamente sottoposti ad intervento chirurgico, i due giovani furono ricoverati in prognosi riservata, ma giudicati fuori pericolo di vita.

Grazie all’attività d’indagine scattata a seguito del grave episodio, i Carabinieri sono riusciti, in breve tempo, a identificare il possibile autore del duplice ferimento, sul conto del quale i militari hanno raccolto gravi, precisi e concordanti elementi indiziari.

Sono tuttora in corso gli accertamenti per delineare in quale ambito e il movente che ha portato l’uomo ad accoltellare i due ragazzi, che sono tuttora ricoverati in ospedale, sempre in prognosi riservata.

In attesa di rispondere alle domande dell’Autorità Giudiziaria, il 44enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli.