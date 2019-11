Roma, accoltella due ragazzi in strada: fermato 44enne

Tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Per questi reati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno fermato un romano di 44 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

L’uomo, rintracciato nella notte in via del Forte Tiburtino, e’ accusato di essere l’autore di un accoltellamento, avvenuto la tarda serata del 9 novembre scorso, ai danni di una coppia di ragazzi. All’epoca dei fatti, i militari intervennero nel pronto soccorso dell’ospedale “Sandro Pertini”, dove poco prima erano arrivate – con mezzi propri – le due vittime, un ragazzo e una ragazza romani di 28 e 27 anni, conviventi, entrambi con gravi ferite da taglio all’addome. Immediatamente sottoposti ad intervento chirurgico, i due giovani furono ricoverati in prognosi riservata, ma giudicati fuori pericolo di vita. Le indagini, partite immediatamente, hanno consentito di identificare il possibile autore del duplice ferimento, sul conto del quale sono stati raccolti gravi, precisi e concordanti elementi indiziati. In corso accertamenti per accertare quale sia il movente che ha portato l’uomo ad accoltellare i due giovani che sono ancora ricoverati in ospedale, sempre in prognosi riservata. Il 44enne, dopo essere stato fermato, e’ stato portato nel carcere di Regina Coeli dove dovra’ essere interrogato dall’Autorita’ giudiziaria.