Rifiuti di Roma, a fine anno si rischia l’emergenza. E spunta l’ipotesi Velletri per la nuova discarica

A fine anno ci sarà la resa dei conti. Il 31 dicembre, infatti, è vicino e sarà la data precisa in chi chiuderà la discarica di Colleferro, dove vengono scaricati ogni giorno 1.100 tonnellate di scarti prodotti nella capitale.

Il punto della situazione è semplice: al momento non esiste una alternativa concreta. Allora – come scrive il Messaggero – prende piede un progetto, “presentato da un gruppo privato (Ecoparco Srl) per una discarica in una cava dismessa a Velletri, in un’area di Lazzaria, non lontano dai confini con la provincia di Latina. La conferenza dei servizi dovrà insediarsi in Regione per esaminarlo. Il sindaco Orlando Pocci si è già opposto”.

A dare battaglia anche residenti e agricoltori, che proprio non ci stanno a vedersi recapitare i rifiuti mal gestiti della Capitale. E i malumori tra Regione, Ama e Campidoglio continuano a crescere.

Per Valeriani, assessore ai Rifiuti, la “Capitale deve affrontare i suoi problemi, on può pensare di risolverli sempre pensando sui territori dei comuni limitrofi”.