Raggi: con fumetto illustriamo nuovo regolamento Polizia Urbana

“Un fumetto? Molto di piu’. Sta arrivando sul banco degli studenti romani, dalla quarta elementare fino alle superiori. Insieme parleremo del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana grazie a questo strumento pensato per loro, semplice e immediato. Il progetto, ‘Proteggi il cuore di Roma’, ha l’obiettivo di stimolare il confronto e la partecipazione fra i giovani, a partire dai piu’ piccoli”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook che domani presentera’ il fumetto in una scuola a Colli Aniene. “Perche’ questi – prosegue – sono principi fondamentali della buona convivenza e perche’ i nostri figli sono la speranza di un cambiamento concreto. Perche’, come ricorda la vigilessa nel fumetto: “Roma e’ la tua casa, rispettala”.